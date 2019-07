Des champs prennent feu à Vitrival: 300 scouts et patros ont dû être évacués de la zone (photos)

300 personnes ont été évacuées en province de Namur en raison de feux ayant pris dans des champs de la région.

Un incendie s'est déclaré dans des champs à Vitrival dans la ville de Fosses-la-Ville, en province de Namur. Selon le bourgmestre de Fosses-la-ville, Gaëtan de Bilderling, les champs ont pris feu vers 13 heures. Juste à côté de ces champs, se trouve un bois dans lequel 300 scouts et patros se trouvaient. "Vu les fumées et le risque de propagation tout le monde a été évacué dans le hall omnisports de Sart-Saint-Laurent. Etant donné le risque que feu reprenne, on ignore si les trois camps qui étaient en cours vont pouvoir reprendre".

Selon les premières observations, il n'y aurait pas de blessés. Certains enfants seraient déjà rentrés chez eux.