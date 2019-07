IMPRESSIONNANT incendie à Falmagne: "Une moissonneuse batteuse aurait pris feu" (photos)

Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à plusieurs reprises mercredi, pour éteindre des incendies.

Plusieurs témoins nous signalent un feu en cours à Falmagne, en province de Namur. "Une moissonneuse batteuse est en feu à Falmagne (5500 Dinant). Les pompiers de Dinant et de Beauraing [sont sur place]. Le feu se propage du champ au bois voisin", nous explique Laurent, via le bouton orange Alertez-nous. L'information n'a pas été confirmée par les pompiers de la région.







Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à plusieurs reprises mercredi, pour éteindre des incendies alors que la température dépassait parfois 40 degrés à certains endroits. A Pottes, dans l'entité de Celles-en-Hainaut, une remorque contenant de la paille a pris feu, à quelques mètres d'une habitation. Enfin, le feu a repris dans la ferme d'Oeudeghien, en proie des flammes mardi matin.

Tout a commencé par un incendie à la rue des Carrières à Basècles où le feu a pris dans un champ sur lequel séchait de l'herbe. "La cause est accidentelle, c'est probablement un mégot de cigarette, jeté en bordure du champ, qui a provoqué l'incendie. Nous avons pu rapidement maîtriser le feu", explique le lieutenant Wallemacq, intervenu avec des hommes et du matériel des casernes de Péruwelz et de Basècles. Un demi hectare a pris feu.

Ensuite, ce sont deux containers qui ont pris feu dans à Dottignies (Mouscron) et Tournai. Le feu a été rapidement maîtrisé. En cette période de chaleur et de sécheresse, le milieu agricole est particulièrement touché.

Mardi, le feu avait ravagé une exploitation agricole à la rue du Buisson à Oeudeghien. Le feu a repris mercredi après-midi mais a rapidement été maîtrisé. Les pompiers restent attentifs à la situation. Là-bas, de la paille et des bâtiments se sont embrasés mardi.

Enfin, à Pottes, c'est une remorque contenant de la paille qui a pris feu à la rue de Lannois. "La remorque se trouvait à quelques mètres d'une habitation que nous avons pu préserver. Nous avons étalé la paille pour éteindre l'incendie", explique le capitaine Lahousse.