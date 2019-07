Prévisions météo: quel temps fera-t-il ce week-end et la semaine prochaine?

Passée cette journée de jeudi, historique en termes de chaleur, l'air retrouvera des températures moins lourdes en fin de semaine. Ce passage de l'extrême à du plus modéré sera marqué par des orages qui devraient survenir vendredi en fin d'après-midi et en soirée.

Ce soir et une partie de la nuit, le risque d'une averse orageuse isolée subsistera. Un orage organisé avec de forts coups de vent n'est pas exclu sur l'ouest. Plus tard cette nuit, le temps deviendra sec sur la plupart des régions avec la présence de nuages moyens et élevés. La nuit sera particulièrement chaude, avec des minima compris entre 20 et 27 degrés. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour valable pour tout le pays : "Des averses orageuses se développeront localement. Elles seront assez stationnaires et pourront provoquer de fortes précipitations en peu de temps. Des rafales de vent soutenues peuvent accompagner ces cellules orageuses". Le temps sera très chaud avec des minima entre 20 et 27 degrés.

Vendredi, la journée débutera avec des éclaircies sur de nombreuses régions; le risque d'un orage étant déjà présent les premières heures mais de manière isolée. Dans le courant de la journée, nous prévoyons davantage de nuages et quelques averses orageuses pourraient encore se développer. Le temps sera encore très chaud avec des maxima de 24 degrés le long du littoral, autour de 35 ou 36 degrés dans le centre, jusqu'à 39 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible ou modéré de sud à sud-est ou de direction variable, puis deviendra modéré d'ouest à nord-ouest depuis le littoral. En Haute Belgique, le vent ne virera qu'en soirée.

La nuit de vendredi à samedi, la bonne nouvelle réside dans le fait que les minima vont enfin passer légèrement sous la barre des 20 degrés dans de nombreuses régions. Par contre, le risque d'averses orageuses se maintiendra. Vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Durant la journée de samedi ainsi que la nuit de samedi à dimanche, le temps sera instable avec régulièrement des périodes nuageuses et, en plusieurs endroits, des pluies ou des averses parfois orageuses. L'activité sera très variable d'une région à l'autre mais, localement, les orages pourront être intenses, avec risque de cumuls de précipitations importants et éventuellement de grêle. Il fera moins chaud avec des maxima compris entre 21 degrés à la côte et 27 ou 28 degrés en Campine.

Dimanche, nous devrons probablement encore composer avec des périodes de pluies ou d'averses parfois orageuses. En cours d'après-midi ou en fin de journée, le temps pourrait toutefois devenir plus sec à partir de la frontière française. Les maxima seront généralement compris entre 18 et 23 degrés.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux pouvant donner lieu à quelques faibles ondées isolées et passagères. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et environ 25 degrés dans le centre.

Mardi, le temps pourrait devenir plus variable avec un risque accru de quelques averses locales, surtout sur l'est du territoire. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Ardenne et 24 ou 25 degrés dans le centre.

Mercredi, sous un ciel changeant, le risque de quelques averses locales se maintiendra avec des maxima de 20 à 24 degrés.

Jeudi, le temps devrait devenir généralement sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 19 degrés sur les sommets ardennais et localement 25 degrés dans le centre.