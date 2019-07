SNCB: les automates de vente de nouveau accessibles dans les gares

Les automates de vente de toutes les gares du pays fonctionnent à nouveau depuis 12h30, a indiqué la SNCB à Belga. Ils étaient hors service depuis jeudi matin 06h00 en raison d'un problème technique. Sans automate de vente, les voyageurs avaient les guichets, le site internet et l'application de la compagnie ferroviaire à disposition. Depuis 12h30, le problème technique est résolu et les navetteurs peuvent acheter leur billet également via les automates.