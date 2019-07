La Ville de Namur ouvre de nouveaux lieux au public pour faire face aux fortes chaleurs

(Belga) En raison de l'alerte rouge lancée par l'Institut royal météorologique (IRM), la Ville de Namur a décidé de rendre six nouveaux lieux accessibles à tout citoyen de 10h00 à 20h00, a-t-elle annoncé jeudi. Ceux-ci s'ajoutent aux huit déjà ouverts mercredi. Climatisés ou naturellement frais, ils permettront aux personnes souffrant de la chaleur de s'abriter et d'avoir accès à de l'eau fraîche.

Les nouveaux lieux accessibles à la population sont la cathédrale Saint-Aubain (centre), l'église Sainte-Julienne (Salzinnes), l'église Notre-Dame de Beauraing (Jambes), l'église du Moulin-à-vent (Bouge), l'église Sainte-Croix et le home Saint-Joseph des Petites Soeurs des Pauvres (Saint-Servais). Ils complètent le dispositif déjà en place comprenant la Maison des citoyens, l'espace culturel d'Harscamp (centre), le centre Tabora (Salzinnes) et le hall Octave Henry (Saint-Servais). Quatre maisons de repos accueillent aussi les citoyens qui le souhaitent: La Closière (Saint-Servais), Les Chardonnerets (Jambes), Le Grand Pré (Wépion) et Saint-Joseph (Temploux). L'ouverture des infrastructures au public se poursuivra jusqu'à au moins vendredi.