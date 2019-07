Incendie dans un champ à Braives: "De gros moyens sur place" (photos)

Un incendie s'est déclaré dans un champ le long de la rue du Velupont entre Avennes et Ville-en-Hesbaye, sur la commune de Braives, ce jeudi vers 14h10. Les pompiers de la zone de secours Hesbaye sont sur place en nombre. "On a envoyé de gros moyens pour éviter l'étendue de l'incendie: 3 citernes, 2 autopompes et des hommes en renfort parce qu'il fait extrêmement chaud", détaillent les pompiers.