"Déluge dans le Brabant Wallon": après le pic de chaleur, le centre et l'est du pays touchés par des orages "locaux et forts"

"Déluge dans le Brabant wallon", nous écrit Vaérie depuis le bouton orange alertez-nous vers 19h30. Depuis Lillois, Lasne, Chaumont-Gistoux... Vous nous faites parvenir des phtoos et vidéos de grêlons qui s'abattent sur votre localité.



©Alertez-nous - Valérie (Lillois)



©Alertez-nous - Nath (Braine-l'Alleud)





"Ça gronde"

"L'orage arrive ici à Havelange, ça gronde", nous écrivait Vinciane, depuis la province de Namur, plus tôt dans la soirée. "Des orages locaux et forts sur le centre et l’est", constatait notre météorologue David Dehenauw sur Twitter peu avant 18 heures.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour valable pour tout le pays dès ce soir: "Des averses orageuses se développeront localement. Elles seront assez stationnaires et pourront provoquer de fortes précipitations en peu de temps. Des rafales de vent soutenues peuvent accompagner ces cellules orageuses".