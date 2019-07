Accident mortel à Couillet: on en sait plus sur la collision entre une Dodge Viper et une Audi

Un accident mortel s'est produit, dans la soirée de jeudi, sur la chaussée de Philippeville à Couillet. Le passager d'une Dodge Viper, né en 1960, a été tué sur le coup. Selon les premières informations, la voiture semblait rouler à une vitesse excessive, indique le parquet de Charleroi.

Deux véhicules sont entrés en collision, jeudi soir, sur la N5 à Couillet. Un jeune conducteur, né en 2001, qui venait d'obtenir son permis de conduire, se trouvait au volant d'une Audi et s'apprêtait à tourner lorsqu'une Dodge Viper, avec à son bord deux personnes, est venue le percuter.



Le conducteur de la Dodge, né en 1973, a été blessé et emmené à l'hôpital par les secours intervenus sur place. Son passager, né en 1960, est décédé. Le jeune conducteur de l'Audi a été légèrement blessé.





Il semble que la Dodge Viper roulait beaucoup trop vite



La N5 a été fermée à la circulation dans les deux sens par la police locale de Charleroi et une déviation a été mise en place. Selon les premières informations à la disposition du parquet de Charleroi, la vitesse pourrait être à l'origine du drame. La Dodge Viper, une voiture de sport qui peut atteindre les 100 km/h en quatre secondes, semblait rouler à grande vitesse sur la chaussée en doublant plusieurs véhicules.



Le parquet est descendu sur les lieux du drame. Un expert a été désigné afin de déterminer les circonstances précises de l'accident.