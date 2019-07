La canicule a perturbé la gestion des bagages à l'aéroport de Bruxelles ce jeudi soir

Pagaille à l'aéroport de Bruxelles à cause de la canicule jeudi soir. De nombreux passagers se sont retrouvés coincés, en train d'attendre leurs bagages.

"Nous sommes restés bloqués 35 minutes dans l’avion. Apparemment les opérations ont été stoppées à cause de chaleur sur l’aéroport. Tous les bagages sont bloqués. Des centaines de passagers en attente de récupérer leurs bagages" , nous écrivait Alexandre vers 21h via notre bouton oranger Alertez-nous.



"Gros retard pour récupérer les bagages à l’aéroport de Zaventem, beaucoup de retard même, soit-disant dû à l’extrême chaleur" , indiquait de son côté Geoffroy.

Durant la soirée de jeudi, l'aéroport s'est exprimé via son compte Twitter. "A cause des températures extrêmes et des orages qui y sont liés, la gestion des bagages est perturbée, principalement pour les vols de FlyingBrussels. Le système de bagages de Brussels Airport fonctionne normalement".