Une tempête laisse une "traînée de destruction" à Hal

Une tempête courte mais violente a frappé mercredi vers 20h00 la région de Hal, causant des dégâts. Ce sont surtout le centre-ville et les régions de Windmoleken et Stroppen qui ont été touchés, selon la ville de Hal.



Les pompiers ont reçu environ 70 appels pour des chutes d'arbres et des toitures endommagées. Quelque 13 équipes étaient à pied d'oeuvre dans la soirée pour réparer les dégâts causés par les intempéries.