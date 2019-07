Encore un nouveau record de température: le mercure a atteint les 41,8°C ce jeudi

Un nouveau record national pour la Belgique a été établi après analyse de toutes les données: le mercure est monté jusque 41,8° Celsius jeudi à Begijnendijk, en Brabant flamand, a indiqué vendredi sur Twitter le climatologue David Dehenauw.



Il s'agit de la plus haute température jamais enregistrée dans le Royaume depuis le début des mesures, en 1833. Jeudi, le météorologue avait fait état du record de 40,7° Celsius à Beitem, en Flandre occidentale, tandis qu'à Uccle, on enregistrait aussi une température jamais atteinte: 39,7° Celsius. L'endroit le plus chaud en Wallonie jeudi était Houyet en province de Namur avec 41,6° Celsius.