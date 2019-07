Une panne d'alimentation a perturbé le trafic ferroviaire à la gare du Nord de Paris

La circulation des trains Thalys et Eurostar reprenait "progressivement" vendredi à l'arrivée ou au départ de la Gare du Nord à Paris, après une brève interruption due à "un défaut d'alimentation électrique" survenu à 10H45, a annoncé la SNCF.

Le trafic sur ces lignes internationales a repris un peu avant midi, a-t-elle précisé. Dans un premier temps, la SNCF avait indiqué tabler sur une reprise du trafic vers 13H00.



De même, les perturbations subies par les trains grandes lignes en France, TER et transiliens au départ ou à l'arrivée de Gare du Nord, également affectés par l'incident, se résorbaient "progressivement", a-t-on appris de même source.



La SNCF restait prudente sur les causes du défaut d'alimentation électrique ayant touché la gare parisienne: "Il pourrait s'agir d'un câble électrique souterrain qui aurait pris feu", a-t-elle indiqué.



Un responsable parisien d'Eurostar avait mentionné sur Twitter l'"explosion d'un câble de caténaire" sur une plateforme, une information non confirmée par la SNCF.