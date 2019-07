Voici quelques conseils pour éviter que votre GSM ne surchauffe avec la chaleur

Nos appareils électroniques souffrent, eux aussi, de la chaleur. Parmi eux, les téléphones portables sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes. Voici quelques conseils pour éviter la surchauffe.

Vos appareils du quotidien ne sont pas égaux face à la chaleur. Votre ordinateur peut chauffer jusqu’à 80 degrés sans s’abîmer. Il est en effet équipé d’un système de refroidissement interne. Même un ordinateur portable, à la conception plus compacte, dispose d'un système de refroidissement pour évacuer la chaleur interne.



Pour votre GSM, c’est différent. Il fonctionne sans système de refroidissement. Ses composants sont plus petits et plus sensibles aux températures. "Un téléphone, ses températures normales d'utilisation sont entre 0°C et 35°C plus ou moins. À l'heure actuelle, il fait parfois jusqu'à 40°C, donc c'est assez compliqué pour eux de se refroidir", explique Benoit Féaux, technicien de support.





Des gestes pour éviter la surchauffe



Quelques conseils peuvent vous éviter la surchauffe de votre GSM:

Le premier relève du bon sens: ne le laissez pas au soleil.

Si votre GSM devient bouillant, mettez-le une heure en mode avion.

Si le téléphone chauffe, vous pouvez enlever la coque de protection.

Si un message d'avertissement apparaît malgré ces astuces, vous pouvez placer votre téléphone portable au frigo. Mais pas n'importe comment. "Pour une période de temps pas trop longue, entre 10 et 30 minutes maximum, prenez le téléphone et placez-le simplement dans un sac isothermique pour le protéger de l'humidité", indique Jonathan Jacob, technicien de support.



Dans tous les cas, pas de panique : vos appareils ne risquent pas d’exploser. Ils risquent tout simplement de se mettre en veille.