Venue se prostituer à Marseille, elle confie ses 3 jeunes enfants à une inconnue qui les enlève: ils sont retrouvés sains et saufs

Les faits sont rapportés par le quotidien La Provence et repris par Le Parisien. Une femme de 28 ans s'est présentée dans un commissariat des Bouches-du-Rhône pour signaler la disparition de ses trois enfants. La brigade des mineurs de la sûreté départementale de Marseille enquête sur cette étrange disparition, d'autant plus que le comportement de la mère est jugé douteux.

La jeune femme (que nous appellerons Caroline) a indiqué aux policiers avoir pris le train de Poitiers jusque la gare de Marseille, en compagnie de ses trois enfants. Sa fille est âgée de trois ans et ses jumeaux ont un an. Arrivée à la gare de la cité phocéenne, elle rencontre Sabrina. Toutes deux se connaissent (très) brièvement. Caroline doit chercher du travail. En compagnie de ses enfants, la tâche est rude. Selon ses dires, elle a donc demandé à Sabrina de garder ses enfants quelques jours. Cette dernière accepte.





La mère a été mise en examen



Problème: trois jours après les faits, Caroline ne parvient plus à joindre Sabrina. Elle est sans nouvelles de ses enfants et ignore le lieu où ils ont pu être emmenés. Elle se rend donc à la police et raconte les faits. Autre problème: Caroline ne sait rien de Sabrina. Elle ne connaît pas son nom de famille, ignore où elle travaille, où elle vit. Une enquête a été menée afin de retrouver les trois enfants portés disparus. Une alerte enlèvement n'a cependant pas été émise, son efficacité n'étant pas garantie. En effet, ce dispositif est efficace durant les premières heures de l'enlèvement.

Le Parisien rapporte que l'enquête a révélé que Caroline était une toxicomane qui se prostituait pour subvenir à ses besoins. L'objet de son voyage était en fait de se prostituer. Elle a été "mise en examen pour 'soustraction aux obligations légales', avec un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter Marseille et une obligation de soins due à son addiction à la drogue", écrit le quotidien.





"C'est une spécialiste de la fugue"



Heureusement, l'histoire finit bien. La Provence rapporte ce vendredi soir que les trois enfants ont été retrouvés sains et saufs. Ils ont été retrouvés à Montpellier en compagnie de la jeune femme. Cette dernière est âgée de seulement 15 ans et demi. "Elle n’a pas de carte bancaire, pas de logement officiel, c’est une spécialiste de la fugue, alors ça a été un travail de titan pour trouver une adresse potentielle", indique un policier au quotidien.

La mineure était accompagnée d'un homme de 30 ans. Tous deux ont été interpellés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte pour "soustraction de mineurs".