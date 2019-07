Le toit du Delhaize de Chaudfontaine s'effondre à cause des intempéries: pas de blessés, les pompiers sont sur place (vidéo)

D'importantes averses orageuses s'abattent actuellement sur la région liégeoise. Vous êtes plusieurs à nous avoir alerté d'un déploiement de pompiers au niveau du Delhaize de Chaudfontaine. La cause: le toit du magasin vient de s'effondrer.

Selon les informations de notre journaliste Fanny Dehaye, les pompiers de Chaudfontaine ont été appelés en fin d'après-midi. Le toit de l'établissement s'est effondré à cause des importantes averses qui s'abattent actuellement sur la région. A l'arrivée des pompiers, tous les clients avaient été évacués par le personnel du magasin. Il n'y a donc aucun blessé.

Le magasin se situe dans une galerie marchande dans laquelle se trouve également une brasserie et un établissement "Tom & Co". La gérante de la brasserie a expliqué avoir entendu un "gros crack". Elle a d'abord pensé à des tirs de mitraillettes. Rapidement, elle a donc mis à l'abri tous les clients de son enseigne au sein dans sa cuisine. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'elle a compris ce qu'il se passait véritablement.

Rapidement, l'eau s'est infiltrée dans l'établissement. Les pompiers et des ambulances sont actuellement sur place. A 18h30, les animaux qui se trouvaient dans le magasin "Tom & Co" étaient en train d'être évacués.

Photos Fanny Dehaye