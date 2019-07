Rugby Championship: All Blacks, Wallabies, du neuf au 10 pour la 2e journée

Richie Mo'unga qui pousse Beauden Barrett à l'arrière, Christian Lealiifano de retour après trois ans d'absence: les sélectionneurs de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie ont misé sur le changement au poste d'ouvreur pour recevoir Afrique du Sud et Australie samedi lors de la 2e journée du Rugby Championship.

C'est l'heure des derniers essais avant la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) et les sélectionneurs des nations de l'hémisphère sud l'ont bien compris. En premier lieu, Steve Hansen, l'entraîneur en chef des All Blacks, qui n'a pas hésité pour le sommet face aux Springboks à bousculer sa hiérarchie au poste d'ouvreur en offrant le N.10 à Richie Mo'unga au détriment de Beauden Barrett, décalé à l'arrière.

Le meneur de jeu des doubles champions du monde en titre n'avait plus porté le N.15 depuis 2013, quand il grandissait dans l'ombre de Dan Carter et Aaron Cruden. Donner sa chance à Mo'unga, la star montante, plus jeune que Barrett (25 ans contre 29) et vainqueur des deux derniers Super Rugby avec les Crusaders, risque de semer la zizanie au pays du long nuage blanc, à deux mois du début du Mondial... face à l'Afrique du Sud.

Hansen, qui cherche la meilleure manière d'utiliser ses deux pépites simultanément, en a conscience. "Il y a toujours un risque dans chaque chose que l'on fait", a-t-il commenté. "Je dis souvent que si le jeu en vaut la chandelle, alors il faut prendre le risque." Et tant pis si cela doit coûter la victoire dans la compétition, le Japon est la priorité. "Ce n'est pas manquer de respect au Rugby Championship, c'est juste que c'est une année de Coupe du monde".

Hansen a son plan: faire tourner la tête au puissant pack des Boks avec le jeu au pied léché de ses deux ouvreurs. Et par la même occasion, prendre une revanche à Wellington sur les Sud-Africains, qui avaient l'an passé dans cette même capitale néo-zélandaise mis fin à neuf ans d'invincibilité des Blacks à domicile (36-34).

Hansen pourra aussi compter sur Sonny Bill Williams, débarrassé d'une nouvelle blessure à une cuisse, et sur son capitaine Kieran Read, ménagé lors de la victoire poussive en Argentine (20-16).

Les Springboks aussi avaient ménagé quasiment tous leurs meilleurs éléments, dont leur ouvreur Handré Pollard, ce qui ne les a pas empêchés de battre l'Australie avec le bonus (35-17). Remaniée aux trois quarts, l'équipe de Rassie Erasmus est prête pour le choc.

- Lealiifano, trois ans plus tard -

Michael Cheika, le sélectionneur de l'Australie, n'est pas aussi bien loti que ses homologues et cherche des solutions pour mettre fin à la dérive sportive des Wallabies. Parmi ses cinq changements effectués après la déroute à Johannesburg, deux sont forts en symbole. En particulier le retour à l'ouverture de Lealiifano, guéri d'une leucémie diagnostiquée à l'été 2016. Il n'a plus porté le maillot jaune depuis.

Placé sur le banc, le trois-quarts polyvalent James O'Connor met lui fin à six ans de désamour avec la sélection. Exclu en 2013 pour des problèmes de comportement, le bad boy s'était exilé en Europe, passant par Toulon qu'il avait quitté en 2017 après une interpellation en possession de cocaïne à Paris.

Dans cette affaire, c'est finalement l'ossature des Argentins qui bouge le moins. Mais les Pumas ont de tout même changé un tiers de leur équipe pour le déplacement à Brisbane. Le mot test n'a jamais été aussi à-propos.

Le programme de la 2e journée samedi:

Au Westpac Stadium (Wellington)

09h35: Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud

A Suncorp Stadium (Brisbane)

11h45: Australie - Argentine

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Afrique du Sud 5 1 1 0 0 35 17 18 1

2. Nouvelle-Zélande 4 1 1 0 0 20 16 4 0

3. Argentine 1 1 0 0 1 16 20 -4 1

4. Australie 0 1 0 0 1 17 35 -18 0

Déjà joués:

Argentine (bd) - Nouvelle-Zélande 16 - 20

Afrique du Sud (bo) - Australie 35 - 17

Reste à jouer:

. 3e et dernière journée (10 août)

A Optus Stadium (Perth)

11h45: Australie - Nouvelle-Zélande

Au Stade Padre Ernesto Martearena (Salta)

21h40: Argentine - Afrique du Sud

NDLR: le Rugby Championship se dispute cette année sur trois journées, contre six habituellement, en raison de la Coupe du monde au Japon

1 victoire vaut 4 points, un nul 2, une défaite par moins de 8 points ou 3 essais marqués de plus que l'adversaire 1 point