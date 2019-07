Vers un tax shelter pour le secteur de l'édition ?

(Belga) Le coquelicot PS-Ecolo et le MR pourraient s'entendre pour venir en aide aux auteurs, éditeurs et libraires, rapporte Le Soir, samedi.

En matière de politique culturelle, les positions du PS et d'Ecolo, d'une part, et du MR, d'autre part, divergent, mais tous souhaitent répondre à l'appel du monde du livre. La note dite "coquelicot" se propose de "développer un véritable pôle des industries culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles". Des "contrats de filière", impliquant plusieurs niveaux de pouvoir, seraient notamment créés. Du côté du MR, c'est la fiscalité qui est évoquée, à savoir un élargissement du tax shelter au secteur du livre. Contrats de filière et tax shelter livres peuvent se rejoindre, c'est en tout cas la conviction de l'éditeur Benoît Dubois, président de l'Association des éditeurs de Belgique et membre du Conseil du livre.