Foire agricole de Libramont - Produits du terroir: Les "Coqs de cristal" fêtent leurs 25 ans

(Belga) Le concours "Coq de cristal", qui vise à valoriser des produits de bouche wallons d'excellence, a fêté ses 25 années d'existence, samedi lors de la Foire agricole de Libramont.

"Le concours Coq de cristal est un véritable booster de talents", souligne Philippe Mattart, directeur général de l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W), qui organise l'événement avec Accueil Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont. À l'heure où la préoccupation des consommateurs est aux défis climatiques et environnementaux, la sensibilisation à une alimentation locale, durable et de saison est une priorité pour l'Apaq-W, souligne-t-on. Cette année, 42 entreprises agricoles wallonnes ont concouru dans huit catégories. (Belga)