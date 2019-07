Poutine dans un submersible pour voir un sous-marin soviétique naufragé

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a plongé samedi à bord d'un submersible à une profondeur de 50 mètres pour voir un sous-marin soviétique qui avait fait naufrage dans le Golfe de Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, a indiqué le Kremlin.

La plongée à bord de ce submersible C-Explorer 3, qui a eu lieu près de l'île de Hogland à 180 km de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a duré environ une heure, selon la même source. Une plaque commémorative a été installée en présence du président par des plongeurs sur le corps du sous-marin échoué, et une minute de silence a été observée, a précisé le Kremlin. En septembre 1942, ce sous-marin avait détruit trois navires ennemis en mer Baltique, avant d'exploser sur une mine allemande et de faire naufrage avec à son bord 40 membres d'équipage qui ont tous été tués. "Tout le monde doit savoir que la Russie n'oublie pas ses héros, qu'elle n'oublie pas ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et la sécurité de notre Patrie", a déclaré à la presse Vladimir Poutine, au retour de la plongée à bord du submersible. Dimanche, le président russe va assister à une parade navale traditionnelle à Saint-Pétersbourg à l'occasion de la Journée de la Flotte russe. (Belga)