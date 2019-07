Grève sur le rail - Trois trains sur cinq ont circulé samedi, malgré la grève

(Belga) Le service alternatif mis en place par la SNCB, à l'occasion de la grève du Syndicat Indépendant des Cheminots (SIC) menée samedi "a bien fonctionné", si l'on en croit un porte-parole de la société, interrogé samedi soir. Selon celui-ci, comme cela avait été annoncé dès vendredi matin, trois trains sur cinq ont circulé. Par rapport à un samedi ordinaire, l'offre était perturbée, mais la SNCB a communiqué son offre alternative via son planificateur de parcours en ligne, ce qui a permis aux voyageurs de prendre leurs dispositions, a ajouté ce même porte-parole.

La SNCB avait focalisé l'offre alternative sur les trains se dirigeant vers la côte et vers les festivals. La plupart des trains pour la Côte ont circulé, tout comme les trains supplémentaires pour le festival de musique techno Tomorrowland. Le mouvement de grève, non suivi par les organisations syndicales socialiste et chrétienne, est soutenu par le Syndicat Indépendant de cheminots (SIC). Celui-ci dénonce un manque de personnel récurrent parmi les accompagnateurs de train. Il exige qu'en période de vacances, au moins 15% du cadre soit autorisé à prendre congé en même. Le mouvement de grève s'achèvera dimanche à 3h du matin. (Belga)