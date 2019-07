Anvers exposera quelques-uns de ses chefs-d'oeuvre à Venise

(Belga) Une exposition sur le thème "Du Titien à Rubens. Chefs-d'oeuvre d'Anvers et d'autres collections flamandes", se tiendra du 5 septembre au 1er mars 2020 dans les appartements du Doge dans le Palazzo Ducale à Venise, annonce la Fondazione Musei Civici of Venezia.

Le commissaire de cette exposition qui est le fruit d'une coopération entre la Fondation italienne, la Communauté flamande, la Ville d'Anvers et VisitFlanders (le site officiel d'informations touristiques à propos de la Flandre), n'est autre que Ben Van Beneden, directeur de la Maison Rubens à Anvers. Dès le 5 septembre, des oeuvres du Titien, de Pierre-Paul Rubens, d'Anthony Van Dyck et de Michiel Sweerts seront présentées à Venise. Deux toiles réalisées dans la cité italienne, retrouveront leur site d'origine: "Le pape Alexandre VI présentant Jacopo Pesaro à Saint Pierre", et "Portrait d'un dame et de sa fille", des tableaux réalisés par le Titien, le célèbre portraitiste vénitien. Les pièces exposées proviennent de collections publiques et privées et certaines n'ont encore jamais été montrées au grand public. Par ailleurs, une section de l'exposition sera dédiée à Adriaan Willaert, né à Roulers, qui fut maître de chapelle au XVIe siècle de la basilique Saint-Marc à Venise et fondateur de la prestigieuse Ecole vénitienne de Musique fréquentée, entre autres, par Giovanni Gabrieli et Claudio Monteverdi. Informations: www.visitmuve.it www.visitantwerpen.be et www.flemishmaster.com . (Belga)