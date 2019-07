Le label "Biogarantie Made in Belgium" garantira des produits bios, belges et justes

(Belga) L'Union nationale des agriculteurs biologiques (Unab) a profité de la Foire agricole de Libramont, qui bat son plein jusqu'à lundi, pour faire part du lancement d'un label "Biogarantie Made in Belgium", dont l'Unab est copropriétaire avec Bioforum Vlaanderen et Probila-Unitrab.

L'idée de ce nouveau label, qui fait suite à plusieurs années de discussions avec les partenaires flamands, "est de faire quelque chose de belge. D'autant qu'il y a un risque d'assouplissement à l'avenir du label bio", explique Dominique Jacques, le président de l'Unab, qui rappelle que le label "Biogarantie", précurseur, a vu le jour il y a une trentaine d'années déjà. Le cahier des charges de "Biogarantie Made in Belgium" va au-delà des exigences requises par la législation européenne en matière de produits biologiques et inclut trois nouvelles spécifications: le caractère local d'un produit, la traçabilité et un prix rémunérateur pour le producteur, souligne-t-on. Ce nouveau label, particulièrement exigeant donc, fera son apparition sur des produits vendus au sud du pays dans les prochains mois alors qu'il a récemment été lancé en Flandre.