Une mini-tornade soulève sa voiture et la projette contre une rambarde: une jeune femme décède dans les violentes intempéries en Italie

Les orages et fortes pluies qui ont suivi la vague de chaleur de la semaine ont fait trois morts ce week-end en Italie, dont une jeune femme tuée par une mini-tornade tout près de l'aéroport de Fiumicino à Rome.



Cette femme de 26 ans rentrait chez elle vers 2H00 du matin dans la nuit de samedi à dimanche quand cette mini-tornade a soulevé sa voiture et l'a projetée contre une rambarde. Très localisé, le coup de vent a arraché des arbres, abattu des poteaux et saupoudré la zone de détritus en tous genres.





Le corps sans vie d'un homme de 70 ans retrouvé dans un canal



Plus au nord, une athlète norvégienne de 45 ans, qui participait à un ultramarathon dans les Dolomites, a succombé après avoir été frappée par la foudre en pleine course à 2.000 mètres d'altitude samedi en fin d'après-midi. Et dans la journée de dimanche près d'Arezzo, au sud de Florence, les secours ont retrouvé dans un canal empli de boue et de déchets le corps sans vie d'un homme de 70 ans dont la voiture avait été emportée par une brusque montée des eaux.

Selon la Coldiretti, principale organisation d'agriculteurs du pays, la grêle qui s'est abattue ces dernières 24 heures a provoqué des millions d'euros de dégâts à travers la péninsule, et tout particulièrement dans la région d'Arezzo. Des vergers et des plantations de tabac, de tournesols et de maïs ont été entièrement détruits, tandis que de nombreuses serres ont été endommagées.