"Le plus grand problème pour l'humanité, c'est la dette écologique" pour David Cormand

Le secrétaire national d'EELV David Cormand s'est inquiété lundi que le "jour du dépassement" arrive de plus en plus tôt dans l'année et estime que "le plus grand problème pour l'humanité, c'est la dette écologique".

L'humanité vit à crédit à partir de lundi car elle a déjà consommé toutes les ressources naturelles qu'offre la planète, soit deux mois plus tôt qu'il y a 20 ans, selon les calculs de l'ONG Global Footprint Network.

"En 1979, ce jour du dépassement, c'était fin novembre, quarante ans après, ce jour du dépassement, il est de plus en plus tôt dans l'année, et ça va continuer à empirer en réalité", s'est inquiété l'eurodéputé sur Franceinfo.

"On parle souvent du fait qu'on vit à crédit au niveau financier, en réalité, le plus grand problème pour l'humanité, ce n'est pas la dette financière, c'est la dette écologique parce que l'argent, c'est une construction sociale mais les limites de la nature, c'est extrêmement concret", a ajouté M. Cormand.

"Tous les voyants sont au rouge", met-il en garde en citant "la chute de la biodiversité, les incendies qui se multiplient, l'espérance de vie en bonne santé qui recommence à reculer, y compris en Occident".

Selon lui, les discours "apocalyptiques" sur l'effondrement qui menace l'humanité "ont raison", mais "si on ne fait que dire cela", il craint "une forme de découragement" alors que "politiquement il y a des choses à faire".

"L'écologie politique c'est pour l'humanité, pour notre civilisation, apprendre à habiter la terre, ce que nous n'avons pas encore appris à faire", résume-t-il.

"Pour la 1ère fois le jour du dépassement est maintenant en juillet. Il continue de remonter car nous creusons chaque année un peu plus notre dette écologique. L’Europe doit en faire beaucoup plus dans les 5 prochaines années. Ce sera mon combat au Parlement européen", a réagi sur Twitter Pascal Canfin, élu en mai eurodéputé sur la liste LREM et président de la commission Environnement du Parlement européen.