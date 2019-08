Deux hommes volent par ruse des personnes âgées à Beloeil: leur tactique est toujours la même

Le parquet de Mons-Tournai signale que plusieurs cas de vols par ruse ont été commis ce week-end sur le territoire de la commune de Beloeil (Hainaut).

Le mode opératoire est le même: deux hommes se présentent chez des personnes âgées pour leur signaler un problème sur la cheminée de leur habitation. Ils tentent alors de soutirer de l'argent aux victimes, en promettant de faire des travaux. Ces gens sont itinérants, plusieurs cas ont eu lieu dans la région ces dernières semaines.

Un premier fait a eu lieu dans une maison située le long de la rue de Mons. Alors qu'un individu discutait avec la victime au sujet d'une plaque tombée de sa cheminée, un autre visitait la maison. Ils ont proposé à la victime de faire des travaux et de l'accompagner à la banque pour retirer de l'argent. Des faits similaires ont eu lieu à la chaussée Brunehaut et à la rue des Viviers au bois. La troisième victime s'est rendue compte du manège des deux hommes et a appelé la police. Les malfrats ont pris la fuite.