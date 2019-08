Engis: le corps d'un homme sans vie retrouvé le long des voies ferrées

Un corps sans vie a été découvert dimanche soir à Engis (province de Liège), le long de la ligne ferroviaire reliant Liège-Guillemins à Namur, a indiqué lundi le parquet de Liège, confirmant une information de Sudpresse.

Aux alentours de 20h30, un passant a contacté les pompiers pour signaler la découverte d'un corps. Il s'agirait d'un homme, né en 1962.

Catherine Collignon, porte-parole du parquet de Liège, a confirmé que les circonstances du décès n'étaient pas suspectes et qu'il s'agirait vraisemblablement d'une mort naturelle. Alertée par les pompiers, la société Infrabel a interrompu le trafic ferroviaire à partir de 20h40 sur la ligne et a mis à disposition des navettes pour les voyageurs entre Flémalle-Haute et Huy. "Tout est revenu dans l'ordre peu après 1h30 du matin et le trafic n'était donc plus impacté ce lundi matin", a précisé Frédéric Sacré, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.