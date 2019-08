Attendue en Amérique, Greta Thunberg traversera l'Atlantique en voilier

L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg, attendue à New York au sommet mondial sur le climat organisé par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres le 23 septembre, a annoncé lundi qu'elle s'y rendrait en voilier.

"On m'a proposé une place sur le bateau de course Malizia II. Nous traverserons mi-août l'océan Atlantique du Royaume-Uni jusqu'à New York", a écrit sur les réseaux sociaux cette adolescente suédoise de 16 ans.

Le bateau, skippé par l'Allemand Boris Herrmann et le fondateur monégasque de l'équipe Malizia, Pierre Casiraghi, hissera pour l'occasion une voile barrée du slogan "#Fridays for future" ("Les vendredis pour l'avenir"), du nom du mouvement lancé de la jeune militante.

Greta Thunberg voyagera également aux côtés de son père Svante Thunberg, et du réalisateur Nathan Grossman, qui réalise un documentaire sur le combat mené par la jeune fille.

"Après des mois de recherche et de réflexion sur les différentes options concernant son voyage, Greta traversera l'Atlantique à bord d'un voilier de course zéro carbone, le Malizia II, construit en 2015, équipé de panneaux solaires et de turbines sous-marines (NDR:des hydrogénérateurs) permettant de produire de l'électricité sur le bateau", a déclaré Boris Herrmann sur son site internet.

Greta Thunberg, qui refuse de prendre l'avion "à cause du climat", s'était rendue en janvier dernier en train de Stockholm au Forum économique mondial de Davos en Suisse, un périple de 32 heures.

La jeune fille est attendue sur le continent américain dans le cadre d'une série de rencontres sur le thème du climat, un voyage qui doit durer plusieurs mois.

"J'ai décidé d'essayer de prendre une année sabbatique et de voyager dans différents endroits, par exemple du nord au sud de l'Amérique où j'ai reçu plusieurs invitations pour assister à des sommets", avait-elle confié à l'AFPTV en juin.

Le porte-parole de Greta Thunberg n'était pas joignable lundi pour confirmer l'itinéraire qu’elle empruntera.

L'adolescente doit également se rendre à la COP25 au Chili en décembre.

Aux États-Unis, il s'agira du premier déplacement de la jeune fille sur le sol américain depuis le lancement de son mouvement "Fridays For Future".

La jeune Suédoise a commencé l'été dernier son action en solitaire, s'installant tous les vendredis devant le Parlement à Stockholm pour demander aux élus d'en faire plus contre le changement climatique.

Quelques mois plus tard, de Sydney à Bruxelles, de Berlin à La Haye ou à Londres, des milliers de collégiens et de lycéens répondent à son appel hebdomadaire à la grève pour le climat en défilant dans les rues.