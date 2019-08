Les Belges vont de plus en plus faire leurs courses à l'étranger: mais pour acheter quoi?

En moyenne, les Belges traversent la frontière 9 fois par an pour acheter à manger et à boire. Principalement en France et aux Pays-Bas. L'an passé, les Belges ont dépensé plus 616 millions d'euros dans les supermarchés des pays voisins. La fédération de l'industrie alimentaire belge s'en inquiète.

Le mode de consommation est grandissant. Plusieurs centaines de millions d’euros d’achats effectués hors de la Belgique (+ 4,5% de 2017 à 2018). Mais pour acheter quoi ? Un Belge sur trois pratique des achats transfrontaliers et ce, plusieurs fois par an. En moyenne jusqu’à neuf fois chaque année! En cause des prix plus attractifs. En France principalement. L'an passé, les Belges y ont dépensé 273 millions d’euros (+7,5 %). Certain produits alimentaires comme l’eau, les yaourts, les céréales et le fromage sont bien meilleurs marchés. D’autant qu’un Belge sur deux vit à moins de 50km de la frontière la plus proche. La Fédération de l'industrie alimentaire belge demande aux futurs gouvernements de réfléchir à la suppression de certaines taxes afin d’endiguer ce phénomène qu’elle considère inquiétant.