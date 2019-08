La police brésilienne ne dispose pas d'indices pour accuser Neymar de viol

(Belga) La police brésilienne estime après enquête qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour accuser la star du football Neymar d'avoir violé une jeune Brésilienne en mai à Paris, a annoncé lundi le parquet de Sao Paulo.

L'enquête policière, première phase de la procédure, est terminée et doit être remise mardi au parquet, qui aura 15 jours pour décider ou non d'une inculpation, a déclaré à l'AFP une porte-parole du ministère public de Sao Paulo. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain est accusée par Najila Trindade Mendes de Sousa, une jeune mannequin brésilienne, de l'avoir violée le 15 mai dans un hôtel parisien. Neymar se dit innocent et affirme qu'il a eu avec la jeune femme une relation consentie. La police de Sao Paulo, où Najila Trindade a porté plainte contre Neymar quinze jours après les faits allégués, considère qu'il n'existe pas d'indices suffisants pour accuser le footballeur d'avoir forcé la jeune femme à avoir une relation sexuelle et de l'avoir physiquement agressée. Le parquet peut à présent demander le classement sans suite du dossier, l'inculpation de Neymar ou un complément d'enquête. La décision finale reviendra aux juges. Neymar a été entendu le 13 juin dans un commissariat de police de Sao Paulo. Najila Trindade a été entendue deux fois, également à Sao Paulo, le 7 juin et le 18 juin. Le joueur a par ailleurs été entendu par la police une première fois début juin pour avoir diffusé publiquement dans une vidéo, pour prouver son innocence, des conversations et des images intimes avec la jeune mannequin. (Belga)