Météo - Un temps assez chaud ponctué de quelques averses

(Belga) La journée de mardi débutera sous le soleil, puis des développements nuageux envahiront notre pays à partir de la France en cours de journée, selon les prévisions de l'IRM. Quelques petites averses pourront se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays. Le temps devrait rester généralement sec en Ardenne.

Avec l'arrivée d'air plus chaud, les températures atteindront 23 à 25 degrés le long du littoral et en Ardenne; et 26 à 28 degrés dans les autres régions. Le vent sera d'abord faible de sud­-est. Il s'orientera ensuite entre le sud et le sud­-ouest et se renforcera pour devenir modéré à assez fort avec des pointes de 60 km/h sur le nord­-ouest du pays et de 50 km/h dans les autres régions. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel restera partiellement nuageux et quelques averses pourront toujours se produire par endroits, surtout sur le nord­-ouest du pays. Un coup de tonnerre n'est pas exclu sur la région côtière. (Belga)