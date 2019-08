Bayer désormais visé par 18.400 requêtes aux Etats-Unis contre le glyphosate

(Belga) Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer doit désormais affronter 18.400 requêtes déposées aux Etats-Unis contre l'herbicide au glyphosate de sa filiale Monsanto, dossier qui empoisonne l'intégration du spécialiste américain des pesticides et des semences. Bayer a acquis Monsanto, et son Roundup, l'an dernier pour 63 milliards d'euros.

Ce nouveau pointage "au 11 juillet", dévoilé mardi, actualise le chiffre de 13.400 procédures communiqué fin avril. Bayer a dû essuyer jusqu'ici trois condamnations à indemniser des requérants californiens atteints d'un cancer, dont les montants ont été fortement réduits par le deuxième examen d'un juge. Bayer affirme que son désherbant Roundup, le plus utilisé à l'échelle mondiale, et son principe actif, le glyphosate, sont sans danger pour la santé. Ce dernier a toutefois été classé comme "cancérigène probable" en 2015 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le glyphosate est utilisé sous diverses marques depuis que le brevet détenu par l'américain Monsanto est tombé dans le domaine public en 2000. (Belga)