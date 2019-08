Course-poursuite à Koekelberg: le chauffard s'est rendu à la police, une enquête est ouverte

L'automobiliste en direction duquel un policier à moto a fait feu lundi soir, dans une course-poursuite entre Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean, s'est rendu à la police ce mardi matin, a déclaré Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, déjà connu des services de justice, qui roulait avec des plaques volées. Une information judiciaire a été ouverte pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée et vol de plaques d'immatriculation. Par ailleurs, comme la procédure le veut, une enquête portera également sur les coups de feu tirés par le policier.



Un policier à moto a pris en chasse un automobiliste qui s'est soustrait à un contrôle routier, lundi vers 17h00, rue Omer Lépreux à Koekelberg. Arrivé dans une rue en cul-de-sac, l'automobiliste a alors reculé en manquant de renverser le policier à moto. L'automobiliste a ensuite poursuivi sa fuite et le policier a fait feu à huit reprises dans sa direction. Le véhicule du chauffard a été retrouvé vide un peu plus tard, du côté de la station de métro Osseghem à Molenbeek-Saint-Jean.