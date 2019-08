Un ciel changeant pour mercredi et jeudi

(Belga) Mardi après-midi, la nébulosité augmentera sur toutes les régions avec un risque d'averses principalement dans le nord-ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima oscilleront entre 22 degrés en Ardenne et 26 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré, sauf à la Côte.

Mercredi, la nébulosité sera variable avec quelques averses. L'atmosphère sera plus instable et un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En fin d'après-midi, les éclaircies s'élargiront sous un temps plus sec à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 18 degrés en Hautes-Fagnes et 22 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de sud-ouest, s'orientant au secteur ouest. A la côte, il soufflera assez fort avec des rafales jusque 55 km/h. Jeudi, nous bénéficierons de larges éclaircies, même si les nuages deviendront plus nombreux en cours de journée. Quelques averses isolées pourraient se produire, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Le mercure atteindra 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de sud-ouest virant à l'ouest. Vendredi, l'atmosphère restera douce et toujours assez instable avec un risque d'averses. (Belga)