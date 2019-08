Les Holiday Inn et Crowne Plaza vont bannir les petites bouteilles en plastique d'ici 2021

(Belga) InterContinental Hotels Group (IHG), propriétaire des hotels Holiday Inn et Crowne Plaza, va bannir l'utilisation des petites bouteilles en plastique contenant du shampoing et du gel de douche, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué faisant référence aux mesures en faveur de la protection de l'environnement.

IHG est présent dans le monde entier: ce sont pas moins de 843.000 chambres d'hôtel qui ne proposeront donc plus, d'ici 2021, des bouteilles en plastique dans leur salle de bain. Ces hôtels achèteront en vrac les shampoings, gels de douche et autres produits assimilés qui seront alors présentés dans des flacons munis d'une pompe. IHG est, selon ses dires, la première chaîne hôtelière mondiale à introduire une telle mesure. "C'est un pas dans la bonne direction qui réduira singulièrement notre empreinte sur l'environnement", a déclaré le CEO du groupe Keith Barr. Chaque année, environ 200 millions de petits conditionnements en plastique sont distribués dans l'ensemble des chambres et salles de bain du groupe. Les pailles (ou "chalumeaux") en plastique, elles, ne seront plus utilisées dans les hôtels Holiday Inn et Crowne Plaza d'ici la fin de cette année. En mai dernier, l'Union européenne a décidé d'interdire à partir de 2021 une série d'objets à usage unique en plastique, dont les pailles et les touillettes. (Belga)