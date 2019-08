Le concours Miss Venezuela prend une grande décision pour lutter contre les "stéréotypes féminins"

Le concours de Miss Venezuela, qui aura lieu jeudi à Caracas, ne précisera plus pour la première fois de son histoire les mensurations des 24 candidates, une manière de s'éloigner d'un "stéréotype féminin", a annoncé mardi l'organisation.



"La beauté d'une femme n'est pas rattachée aux (mensurations) 90-60-90 (...). Elle se mesure à son talent", a expliqué Gabriela Isler, directrice de la communication du concours qui a déjà donné sept Miss Univers et six Miss Monde.





Vers la fin du 90-60-90 ?



Dans les éditions précédentes, les présentateurs indiquaient au public les tailles des concurrentes qui ont, pour la plupart, recours à des opérations de chirurgie esthétique et à des régimes drastiques pour atteindre les mensurations supposées idéales et recherchées par les mannequins : 90 cm de tour de poitrine, 60 cm de tour de taille et 90 cm de tour de hanches.



La directrice a également précisé que faute de ressources suffisantes il n'était pas prévu de solution de secours en cas de panne de courant. Ces "blackout" géants, dont le dernier date du 22 juillet, touchent régulièrement le pays.



Le Venezuela traverse la pire crise économique de son histoire récente, le Fonds monétaire international (FMI) évaluant l'inflation dans le pays à 1.370.000% pour l'année 2018 et à 10.000.000% pour 2019.