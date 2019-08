Un calculateur pour mesurer l'impact de ses déplacements à Bruxelles

(Belga) À l'approche de la Semaine de la Mobilité, organisée en septembre, Bruxelles Mobilité propose aux habitants de la capitale de mesurer l'impact de leurs déplacements sur la qualité de l'air grâce à un calculateur en ligne, lancé en collaboration avec Bruxelles Environnement.

À Bruxelles, 632 décès prématurés par an sont imputés à la mauvaise qualité de l'air, déplore mercredi dans un communiqué Bruxelles Mobilité. De même, le transport routier est en grande partie responsable des émissions de gaz et particules fines. Celles-ci, invisibles à l'oeil nu, peuvent provoquer des risques respiratoires et cardio-vasculaires. L'an dernier, le seuil de concentration annuel recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour ces particules fines a été dépassé dans un tiers des stations les mesurant à Bruxelles, tandis que le seuil journalier a été dépassé plus de trois fois dans toutes les stations. L'outil mis en ligne est "un moyen simple de découvrir si l'on fait partie de la solution... ou du problème. En fonction des résultats obtenus, les citoyens se voient proposer plusieurs conseils", souligne Bruxelles Mobilité. L'organisme invite par ailleurs les Bruxellois à tester d'autres modes de transport cet été. Le calculateur est accessible sur le site https://www.mobilmix.brussels/fr/qualite-de-lair. (Belga)