Voici ce qui change ce 1er août

Comme à chaque 1er du mois, ce début août apporte son lot de changements. Cette fois, cependant, la liste est un peu plus légère que d'habitude: on parle du congé parental des fonctionnaires, des machines à sous dans les cafés et de plaque d'immatriculation.





Les fonctionnaires pourront prendre une demi-journée de congé parental par semaine



Les travailleurs de la fonction publique pourront prendre, à partir du 1er août, une demi-journée de congé parental par semaine ou une journée entière toutes les deux semaines. Une mesure similaire est entrée en vigueur au mois de juin dans le secteur privé. Le dispositif découle de l'accord parlementaire de l'été 2018 qui avait réuni l'ex-majorité suédoise et le cdH.



Le ministre de la fonction publique Wouter Beke a souligné mardi dans un communiqué les avantages de la nouvelle formule. Ainsi, les enseignants se verront octroyer l'opportunité de rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants le mercredi matin. Les parents en régime de coparentalité pourront bénéficier d'une journée complète de congé parental la semaine durant laquelle ils s'occupent de leurs enfants.



Les autres formules de congé parental restent d'application: 4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps et 20 mois à 1/5e temps. L'accord préalable de l'employeur est à chaque fois requis.



Dans le secteur privé, 52 travailleurs ont bénéficié du nouveau dispositif durant le mois de juin et on s'attend à ce que la mesure ait de plus en plus de succès.



Autre nouveauté à partir du 1er août, les périodes de congé parental et de congé pour assistance médicale feront l'objet d'une plus grande flexibilité. Les périodes pourront être fractionnées en périodes de semaines plutôt que de mois. Cette nouveauté est également ouverte au secteur privé depuis le 1er juin.





Maximum quatre machines à sous encore admises dans les cafés



Dès ce 1er août, un maximum de quatre machines à sous (deux bingos et deux machines à mise modérée) seront admises dans les cafés.

Les machines à mise modérée remplaceront celles qu'on appelait les slots et les machines 3.3 (poker et black jack). Ces machines ne pourront être activées que via un montant maximal de 2 euros et par une personne en possession d'une carte d'identité prouvant qu'elle est majeure. La mise maximale y sera de 50 centimes et le gain par partie sera limité à 6,20 euros. Les montants seront communiqués quotidiennement à la Commission des jeux de hasard. Une mesure qui vaudra aussi pour les machines bingo.



Des contrôles pour vérifier l'observation de ces nouvelles mesures pourront être effectués dès le 1er août également.





Radier sa plaque d'immatriculation devient gratuit



Dès ce 1er août, radier sa plaque d'immatriculation devient gratuit. L'information a été partagée par nos confrères de Sudpresse, et nous a été confirmée par le Service public fédéral (SPF) Mobilité. "Bpost s'occupe de la radiation pour le SPF depuis déjà longtemps. Jusqu'à présent, la personne qui déposait sa plaque dans un centre bpost ou un point poste devait payer 9,75€. Désormais, ce sera gratuit", nous a précisé Charlotte van den Branden, porte-parole du SPF Mobilité.



Pour rappel, lorsque vous souhaitez radier votre plaque d'immatriculation, vous pouvez la déposer chez bpost directement ou dans un point poste (librairie, magasin de proximité, etc.), où une attestation vous est immédiatement remise.



Vous pouvez également déposer votre plaque dans des boîtes aux lettres mises à disposition dans les centres de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV). Notez que ce dernier moyen de radiation sera bientôt supprimé. "D'ici la fin de l'année, la radiation se fera uniquement par l'intermédiaire de bpost", nous a confié Charlotte van den Branden. Aucune date précise n'a encore été définie pour ce changement.



L'avantage de déposer sa plaque auprès de bpost est que vous recevez immédiatement une attestation, qui vous permet ensuite de mettre fin à votre assurance et aux taxes de circulation. Tandis qu'en déposant votre plaque dans une boîte d'un centre DIV, vous deviez attendre plusieurs jours avant de recevoir l'attestation par courrier.