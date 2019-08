Le corps inerte de l'adolescent tombé dans l'Ourthe à Angleur a été retrouvé

La protection civile de Crisnée avait repris ses recherches ce jeudi matin pour retrouver un adolescent tombé dans l'Ourthe, à Angleur, mercredi après-midi. L'écluse de Belle-Ile a été fermée pour faciliter les recherches. On a appris, peu après 13 heures, que le corps inerte de l'adolescent avait été retrouvé.

Un adolescent d'une quinzaine d'années est tombé accidentellement dans l'Ourthe à Angleur, en province de Liège, mercredi après-midi, aux environs de 16h00. Il jouait avec des amis quand il a glissé et est tombé dans l'eau. Ses amis ont appelé les secours. Les pompiers ont longuement cherché le garçon mais, vers 20h30, les recherches ont été interrompues pour la nuit.

Elles ont repris jeudi à avec les plongeurs de la protection civile, qui étaient équipés d'un sonar. Au total, une quinzaine de plongeurs et de policiers sont sur place.

Le corps a finalement été retrouvé peu avant 13 heures ce jeudi. Il a été envoyé à l'institut médico-légal pour autopsie.

"Il y a une demi-heure, on a retrouvé le corps au moyen du sonar. Le point qui était suspect a été confirmé par les plongeurs. On attend maintenant l'arrivée du labo et ensuite, le corps sera remis à la famille. Il était à une centaine de mètres du lieu de l'accident. Il était encore au fond de l'eau, donc c'est effectivement grâce au sonar de la police des voies navigables qu'on a pu localiser son corps", éclaire David Rimaux, commissaire de police à la cellule des personnes disparues au micro de Samuel Ledoux et Benoit Elsen.

Une identification doit désormais être faite. "On doit voir qu'il n'y a aucune circonstance suspecte, puis le corps sera remis à la famille", ajoute le commissaire.