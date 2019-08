Les Belges à l'étranger - Tottenham et ses Belges battent le Bayern et remportent l'Audi Cup

(Belga) Tottenham s'est adjugé l'Audi Cup, tournoi amical de préparation, mercredi à l'Allianz Arena de Münich grâce à sa victoire aux tirs au but (6-5, 2-2 Ap. 90 min.) contre le Bayern en finale. Les Londoniens alignaient Jan Vertonghen d'entrée. Le défenseur belge a quitté la pelouse à la mi-temps alors que Toby Alderweireld a disputé la seconde période. Il a d'ailleurs marqué le premier tir au but des siens.

Les Spurs ont mené au score grâce à Erik Lamela (19e) et ont doublé leur avance par Christian Eriksen (59e). Le jeune Jan-Fiete Arp a réduit l'écart (61e) avant qu'Alphonso Davies (82e) n'envoie les deux équipes aux tirs au but. Une séance qui a tourné à l'avantage des Anglais en raison des erreurs de David Alaba et Jérôme Boateng. Tottenham avait battu le Real Madrid 0-1 en demi-finale alors que le Bayern avait balayé 6-1 Fenerbahçe. Les Merengues ont conquis la troisième place dans l'après-midi en battant les Turcs 5-3. Eden Hazard a joué 45 minutes tandis que Thibaut Courtois, blessé, était absent. (Belga)