Météo - Un temps mi-figue, mi-raisin accueille le mois d'août

(Belga) Éclaircies et passages nuageux rythmeront la journée de jeudi, avec un risque de quelques ondées locales, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La Côte baignera sous le soleil dans le courant de l'après-midi. Le thermomètre affichera 20 ou 21 degrés sur les sommets de l'Ardenne et à la mer, et 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré.

La pluie sera chassée pendant la nuit de jeudi à vendredi. Les minima oscilleront entre 10 et 16 degrés. Vendredi, les nuages seront de retour ainsi que quelques averses. Un coup de tonnerre pourrait même gronder. Le mercure grimpera jusqu'à 23 degrés dans le centre du pays. Le vent restera modéré. Une faible crête anticyclonique favorisera un temps sec samedi. L'est pourrait toutefois souffrir de quelques précipitations. Les températures seront comprises entre 19 et 23 degrés. La nébulosité sera variable dimanche, qui devrait toutefois échapper à la pluie. Il fera un peu plus chaud, avec des maxima de 25 degrés prévus. (Belga)