Lors d'une bagarre sur un parking à Fleurus, D.N. avait foncé en voiture sur un groupe de jeunes: il a été inculpé

La chambre du conseil de Charleroi a confirmé la détention préventive d'un homme inculpé d'une tentative de meurtre commise à Fleurus mi-juillet, indique le parquet mercredi. Il s'est rendu la semaine dernière à la police judiciaire fédérale.



Dans la nuit du 12 au 13 juillet, une altercation entre un groupe de jeunes originaires de Namur et un individu avait éclaté sur le parking du bar Vanilla Sky, situé non loin de l'aéroport de Gosselies. Le suspect, D.N., au volant d'une Audi A3, avait volontairement foncé sur les jeunes. Vingt minutes plus tard, il était revenu armé sur les lieux et avait tiré plusieurs coups de feu en direction du groupe.

Un des jeunes avait été blessé à la jambe. Le suspect était en fuite. La semaine dernière, D.N. s'est rendu à la police judiciaire fédérale. Il a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé de tentative de meurtre. Mercredi, la chambre du conseil de Charleroi a confirmé la détention préventive du suspect.