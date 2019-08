Née sans avant-bras gauche, Mady, 8 ans, teste sa nouvelle prothèse: "J'ai hâte de jouer au golf avec mon père" (vidéo)

Madeline Gardner, surnommée Mady, est né sans avant-bras gauche. La petite fille de 8 ans vient de recevoir une prothèse, pour son plus grand bonheur.

Mady vit à Austin, au Texas. Elle aime jouer au football, skier, faire de la gymnastique… mais elle ne peut pas rouler à vélo, jouer au golf ou simplement se faire une queue de cheval. Tout cela pourrait bientôt changer grâce à sa nouvelle prothèse.

Développée par la société britannique Open Bionics, récemment lancée aux Etats-Unis, la prothèse de Mady, rose à sa demande, est le premier "bras bionique" à poignées multiples pour les enfants de moins de 8 ans.





"J'ai hâte de jouer au golf"



Mady est la plus jeune personne à recevoir cette prothèse. Elle a pu la tester, accompagnée de sa maman. La petite fille semble rapidement s'y familiariser. "Ma partie favorite a été de faire un cœur avec deux mains, a expliqué la petite fille. J'ai hâte de faire du vélo et de jouer au golf avec mon père."

La maman de Mady a confié à Reuters qu'elle ne s'inquiétait pas pour sa fille "super géniale", mais il y a certaines choses pour lesquelles elle éprouve des difficultés. Sa nouvelle prothèse va aussi lui permettre, selon sa maman, d'être plus dans l'anonymat. "Il y a des questions en continu, et parfois, elle ne veut pas de questions. Ce sera un moyen pour elle d'être un peu plus anonyme et de faire les choses d'une façon différente. Nous sommes très excités."