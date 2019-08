Natation: de retour dans les bassins, Ryan Lochte vise les JO de Tokyo

Le nageur américain Ryan Lochte, qui vient de faire son retour à la compétition après 14 mois de suspension, a affirmé mercredi avoir changé et qu'il visait une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo dans un an.

"Je fais cela pour moi et ma famille. Je veux aller aux Jeux olympiques de 2020, mes cinquièmes JO, et peut-être monter sur le podium", a-t-il déclaré. "Tout ce que je fais dans et hors de la piscine, je le fais pour ma famille."

Lochte, qui aura 35 ans samedi, s'est qualifié pour les sélections américaines grâce à un chrono de 1 min 57 sec 88 sur 200 m quatre nages mercredi aux championnats des Etats-Unis à Palo Alto.

Même s'il a nagé quatre secondes moins vite que son record du monde, le sextuple champion olympique s'est dit satisfait de sa performance alors qu'il tente un retour après trois années agitées.

Lochte avait été suspendu 14 mois par l'agence américaine antidopage après s'être lui-même affiché sur les réseaux sociaux en train de recevoir une injection intraveineuse en mai 2018.

Il avait déjà fait parler de lui, hors des piscines, pour avoir inventé une histoire d'agression aux JO-2016 à Rio, ce qui lui avait valu une mise à l'écart de 10 mois.

Le multiple champion du monde, qui a suivi un traitement pour des problèmes d'alcoolisme l'an dernier, a également affirmé avoir changé depuis la naissance de son fils Caiden en 2017 et de sa fille Liv le mois dernier.

"J'ai suivi une cure de désintoxication, j'ai tout fait", a-t-il assuré. "Depuis la naissance de Caiden et de ma petite fille, je vois la vie différemment."

"Je ne suis plus la même personne qu'il y a trois ans", a ajouté Lochte. "J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Je suis ici simplement pour nager et fixer mes objectifs pour 2020."