FMI: l'UE n'a pas encore trouvé de consensus sur son candidat

Les gouvernements de l'Union européenne, qui s'étaient donné jusqu'à la fin juillet pour désigner un candidat au FMI, ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur un nom pour succéder à Christine Lagarde, a indiqué jeudi le ministère français des Finances.

"A ce stade, bien que certains candidats rassemblent plus de soutiens que d'autres, il n'y a pas encore de consensus complet autour d'un nom", a indiqué le ministère.

Cinq candidats sont en lice: deux des pays du Sud, la ministre des Finances espagnole Nadia Calvino et son homologue portugais Mario Centeno, également président de l'Eurogroupe, deux autres pour ceux du Nord, le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem et le gouverneur de la banque de Finlande Olli Rehn, ainsi qu'une candidate des pays de l'Est, la Bulgare Kristalina Georgieva, actuelle numéro 2 de la Banque mondiale.

Il y a deux semaines, lors de la réunion du G7 Finances à Chantilly (Oise), au nord de Paris, le ministre français des Finances Bruno Le Maire avait été chargé par ses collègues européens de mener les conversations pour désigner un candidat européen à la succession de Mme Lagarde cet automne au FMI, en se donnant comme délai la fin juillet.

"Le ministre a continué à parler à tous ses homologues européens pendant ces derniers jours et est resté notamment en contact étroit avec Olaf Scholz", le ministre allemand des Finances, a expliqué Bercy.

Afin de trouver une solution, M. Le Maire "organise une conférence téléphonique aujourd'hui avec tous ses homologues européens", a précisé son ministère.

"Il les informera des résultats des larges consultations qu'il a menées. L'objectif est de se mettre d'accord sur le processus qui permettra de parvenir à un consensus autour d'un unique candidat européen", a-t-il ajouté.

A défaut de trouver un consensus, les gouvernements européens pourraient être appelés à voter pour désigner leur candidat. "C'est l'une des options qui sera discutée lors de la conférence téléphonique", a indiqué une source proche du dossier.