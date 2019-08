Un homme avait tenté d'échapper à un incendie en sautant par la fenêtre de son appartement à Schaerbeek: il est décédé

L'homme qui avait sauté d'une fenêtre, lundi à Schaerbeek, après une explosion suivie d'un incendie dans son appartement, est décédé, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles, confirmant une information de Bruzz. L'enquête est clôturée après qu'il a été démontré que l'auteur de l'incendie était la victime elle-même. Elle aurait volontairement bouté le feu à la suite d'un différend conjugal.



Les pompiers de Bruxelles ont été appelés lundi matin pour une explosion suivie d'un incendie, dans une maison unifamiliale située rue des Ailes à Schaerbeek. A leur arrivée, il y avait un fort dégagement de fumée provenant du premier étage et les pompiers ont constaté qu'un homme avait sauté de cet étage. Il était sérieusement brûlé et a été directement emmené à l'hôpital par le Smur.





Une enquête avait été menée



Un autre habitant des lieux, au rez-de-chaussée, a été évacué et l'immeuble a été déclaré inhabitable. L'homme blessé est décédé des suites de ses blessures, a déclaré jeudi le parquet de Bruxelles.

"Une enquête a été ouverte pour déterminer dans quelles circonstances cet incendie s'est produit. Un expert en incendie ainsi que le laboratoire de la police fédérale ont été requis par le parquet. L'enquête a pu démontrer que la victime était en réalité l'auteur, lequel aurait mis le feu à la suite d'un différend conjugal. Vu le décès de celui-ci, l'action publique est éteinte", a expliqué Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles.