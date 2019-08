Les loges de vigne font leur retour en Champagne

Il ne s'en était pas construit depuis le XIXe siècle! Les loges de vigne, ces constructions modestes de pierre et de bois qui servaient d'abri à outils comme de cabane pour les vignerons d'antan, reviennent au goût du jour en Champagne.

Depuis 2017, 18 loges contemporaines ont été construites dans le vignoble marnais et aubois grâce aux universités d'été qu'organisent l'agglomération de Châlons-en-Champagne, l'école d'architecture de Nancy (Meurthe et Moselle) et la maison de de l'architecture Champagne-Ardenne.

Le principe de ces universités d'été est simple: en douze jours, une dizaine d'étudiants sélectionnés sur dossier et encadrés par de jeunes architectes de la région Grand Est doivent concevoir et construire une nouvelle loge de vigne.

"Les vignerons ou les maisons nous fournissent les matériaux. Et nous leur cédons la loge après sa construction. Ces nouvelles loges sont destinées à être pérennes", explique Bruno Bourg-Broc, président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne, à l'origine du projet.

"Nous y viendrons avec visiteurs et amis", se réjouit par avance Emilien Boutillat, chef de cave chez Piper-Heidsieck, devant la loge de bois et de vieux pupitres à bouteilles qui borde la parcelle appartenant à la maison rémoise à Courmas (Marne).