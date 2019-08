La circulation modifiée à Namur pour la pose du pont de la gare

(Belga) Entre le lundi 5 août et le vendredi 18 octobre, il sera procédé à Namur à la pose du pont de la gare, avertit jeudi la Ville. Les travaux seront effectués de nuit du lundi au jeudi entre 20h00 et 5h30 et le vendredi de 20h00 à 3h00. Une première phase s'étendra du 5 août au 30 août, avant une autre du 23 septembre au 18 octobre.

Pendant ces heures, le boulevard de Chiny et l'ancienne gare des bus seront soustraits à la circulation. Il est conseillé aux automobilistes désirant rejoindre la place de la Gare à le faire via l'arrière de la gare, plus précisément via le boulevard du Nord. En dehors de ces plages horaires, l'accès sous l'ancienne gare des bus restera accessible. La circulation du le boulevard du Chiny sera rétablie à partir du 12 août.