Il ne reste plus qu'une centaine de pass trois jours pour Esperanzah!

Il ne reste plus qu'une centaine de pass trois jours en vente pour Esperanzah!, a indiqué jeudi en début de soirée l'organisation du festival, qui se déroulera de vendredi à samedi à l'abbaye de Floreffe.

"Vu la forte demande cette année, nous avons remis 300 pass trois jours en vente mercredi", a expliqué Jean-Yves Laffineur, directeur du festival. "La demande pour les tickets d'un jour est un peu moindre, mais cela montre que les festivaliers adhèrent à notre projet dans son ensemble". La capacité du site est de 12.000 à 13.000 personnes. Les organisateurs espèrent afficher complet ou presque chaque jour, comme ce fut le cas en 2018. Les quelques 5.700 places du camping festif sont déjà réservées mais Esperanzah! invite ceux qu souhaitent dormir sur place à aller dans le camping familial, où il reste encore environ 500 places. Cette année, l'accès derrière l'église sera interdit pour des raisons de sécurité. "Cela a été un peu un 'Tetris' pour aménager l'espace, mais nous avons néanmoins pu trouver de nouveaux emplacements pour la scène Alpha et les restaurateurs qui se trouvaient là", a précisé Jean-Yves Laffineur. "On a même réussi à installer dans la zone des peupliers une nouvelle scène baptisée le KiosQ, où des DJ's mettront l'ambiance." Côté mobilité, le festival rappelle que la SNCB propose 50% de réduction sous certaines conditions. Un système de covoiturage est aussi mis en place avec la société ComOn. Une équipe circulera même sur le site pour permettre aux festivaliers d'organiser leur covoiturage, tout comme ils pourront le faire au stand info. L'affiche de cette 18e édition d'Esperanzah! inclut notamment Caravan Palace, Michael Kiwanuka, Danakil & the Bako all stars, L.E.J., Feu! Chatterton ou Georgio.