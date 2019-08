Météo - Nébulosité variable et quelques averses

(Belga) La nébulosité sera variable vendredi matin avec quelques averses. Un coup de tonnerre est possible, principalement sur les régions proches des Pays- Bas. Les maxima oscilleront entre 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes, 22 ou 23 degrés dans le centre et 24 degrés en Lorraine Belge. Le vent deviendra graduellement modéré sur l'ensemble des régions, à la côte même parfois assez fort, de secteur nord-ouest.

Durant la nuit, le temps sera sec sur l'ouest du pays sous un ciel partiellement nuageux. Dans les autres régions, la nébulosité deviendra abondante avec encore des averses mais devenant plus faibles au fil des heures. Les nuages bas pourraient limiter la visibilité sur le relief. Minima de 13 à 17 degrés. Vent faible ou modéré de nord-ouest, plutôt modéré de nord à la mer. Samedi matin, l'IRM prévoit des nuages bas en plusieurs endroits, notamment dans le centre du pays et en Ardenne. De faibles précipitations sont attendues. Durant la journée, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux; le risque de quelques ondées résiduelles se limitera à l'est du territoire. Les maxima seront compris entre 19 et 22 degrés en Ardenne ainsi que dans la région côtière, et entre 22 et 25 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. (Belga)