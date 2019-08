Espagne: trois spéléologues belges retrouvés après leur disparition dans une grotte

Trois spéléologues belges ont été retrouvés après s'être égarés dans une grotte de Cantabrie, dans le nord de l'Espagne, indiquent vendredi les sites d'informations La Nueva España et El Diario Montañés.



Les trois Belges faisaient partie d'un groupe de spéléologues expérimentés qui s'étaient rendus en Cantabrie afin de visiter des grottes. Jeudi matin, le groupe n'a pas réussi à atteindre la sortie et un de leurs amis a donc contacté les services de secours locaux depuis la Belgique. Une équipe d'intervention de la protection civile s'est rendue sur les lieux et a pu localiser les trois Belges.